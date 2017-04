Val van Van Avermaet, Naesen en Sagan op cruciaal moment van wedstrijd

In de play-offs in de Liga A van het volleybal heeft Lindemans Aalst gisteravond verloren bij Noliko Maaseik. Het werd 3-0. Aalst was nog ongeslagen in de play-offs, maar het moest gisteren zeker z'n meerdere erkennen in het duel met de leider. Door de 3-0 nederlaag ziet Lindemans Aalst rechtstreeks concurrent Roeselare over zich heen springen, waardoor het nu derde wordt in de stand.