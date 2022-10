Vakbondsactie rond werkdruk bij personeel wzc Egmont Zottegem

Personeelsleden van woonzorgcentrum Egmont in Zottegem overhandigen vanavond een open brief aan de gemeenteraadsleden, voor de start van de gemeenteraad. Volgens hen is de werkdruk in het woonzorgcentrum stilaan onhoudbaar. Gepresteerde overuren zouden plots verdwijnen, uurroosters worden éénzijdig gewijzigd, en gesplitste diensten zijn schering en inslag, zo zegt de liberale vakbond. Het zou al geruime tijd rommelen in het woonzorgcentrum. Werknemers vallen ziek, nemen ontslag of nemen een vorm van loopbaanonderbreking. De directie wenst voorlopig nog geen reactie te geven op de vakbondsactie van vanavond.