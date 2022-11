U bent er vanmorgen misschien ook getuige van geweest, de gedeeltelijke zonsverduistering. Die was het best te zien rond de middag, maar dan wel best met een een eclipsbril en als de wolken niet te veel in de weg zaten. Maar, wat is dat nu precies, zo'n zonsverduistering. En hoe ontstaat het? Dat hebben alvast ook de leerlingen van basisschool De Wonderboom in Waasmunster nu in de praktijk kunnen leren.