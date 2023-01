En dan een noodkreet uit het Aalsterse Onze Lieve Vrouwziekenhuis. Elke dag krijgt ons zorgpersoneel verwijten en bedreigingen naar het hoofd geslingerd. Dat zegt de Aalsterse spoedarts Ignace Demeyer. Ook op oudejaarsavond was het weer van dat. De dokter is het verbale geweld beu, maar ziet niet meteen een wonderoplossing. Want het probleem is maatschappelijk, volgens de arts. De laatste jaren zijn de patiënten volgens hem alleen maar agressiever geworden. Dat de spoeddiensten overal in het land overbelast zijn, werkt het probleem sterk in de hand, zegt hij.