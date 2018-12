Vakbonden: 'Waken erover dat niemand overwerkt geraakt'

100 miljoen jaar. Zo oud is het haaienskelet dat Luc De Koninck uit Nieuwkerken heeft gevonden. Hij deed zijn vondst aan Cap Blanc-Nez in Frankrijk. Een plek die bijzonder rijk is aan fossielen. Toch gaat het hier om een zeer unieke vondst. Want haaien hebben namelijk geen botten, maar kraakbeen. De kans dat zo'n haaienskelet bewaard blijft, is daardoor bijzonder klein. Het is zelfs voor het eerst dat er één gevonden werd in Frankrijk.