Vakbonden houden nationale actie- en stakingsdag voor meer koopkracht

In de Neerstraat in Waasmunster is deze ochtend rond 8 uur een 30-jarige motorrijder ernstig gewond geraakt bij een zware val. De man reed vanuit Lokeren in de richting van het centrum van Waasmunster en wou een auto inhalen. Bij dat manoeuvre trok de motor volgens getuigen heel hard op, waarna hij de controle verloor en zwaar ten val kwam. De motor kwam zowat 130 meter verder tot stilstand. De bestuurder zelf schoof bijna 100 meter over de betonnen rijbaan. Hij werd in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis. In een deel van de Neerstraat geldt er enkele rijrichting, omwille van voorbereidende werken voor de heraanleg van de straat.