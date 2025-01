Vakbonden en directie vragen duidelijkheid op laatste werkdag van Tupperware-fabriek in Aalst

In Aalst is er vandaag dan weer een einde gekomen aan de Tupperwarefabriek in het Wijngaardveld. Ook al heeft het Amerikaanse moederbedrijf nog altijd geen faillissement aangevraagd. De vakbonden en de directie in Aalst hebben vanmorgen samengezeten en eisen dan ook duidelijkheid. Want voor de 270 mensen die hun baan verliezen, maakt het al dan niet aanvragen van dat faillissement wel degelijk een verschil. Bij de directie in België gaan ze nu kijken welke stappen zij eventueel nog kunnen zetten.