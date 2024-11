Vakbonden en directie bereiken principeakkoord rond sociaal plan bij Barry Callebaut: "Van 311 naar uiteindelijk 150 ontslagen"

Bij chocoladefabrikant Barry Callebaut in Wieze is er na negen maanden onderhandelen een akkoord tussen de directie en de vakbonden voor een sociaal plan over de herstructurering. In dat plan leggen ze uit hoe ze werknemers die hun baan verliezen, gaan begeleiden. De chocoladefabrikant kondigde in februari aan dat er 311 jobs op de helling stonden bij Barry Callebaut. Het overgrote deel in Wieze en een kleiner aantal in het distributiecentrum in Lokeren. Maar van de meer dan 300 werknelmers die moesten geschrapt worden, blijven er nog 150 over.