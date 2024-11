Volgende week donderdag, 5 december, zullen de drie vakbonden, ACV, ACOD en VSOA een 24 urenstaking houden aan alle gevangenissen in Vlaanderen en Brussel. Ze doen dat om het aanhoudende geweld tegen het personeel een halt toe te roepen. Twee weken geleden kreeg een cipier in de gevangenis van Beveren een mes in de nek, en afgelopen weekend werd er een auto van een cipier van Leuven-Centraal in brand gestoken.