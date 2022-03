Vakanties op maat voor personen met een beperking bij Rap op Stap

Toerisme Oost-Vlaanderen gaat 17 reisbureaus openen voor mensen met een beperking. En dat in samenwerking met Iedereen Verdient Vakantie, de vzw Oranje, en vzw Kompas. De provincie wilt op deze manier de drempel verlagen voor mensen met een fysieke of mentale beperking. Op die manier kunnen ook zij genieten van een uitstap, want daar stuiten ze nog vaak op een hele hoop hindernissen. De provincie had al reisbureaus voor mensen met een beperkt budget, namelijk de Rap op Stap-kantoren. En nu wordt het aanbod van 17 van die kantoren dus uitgebreid, naar Rap op Stap . En ook in het kantoor in Lokeren, dat deel uitmaakt van ontmoetingshuis De Moazoart, zullen ze mensen met een beperking bijstaan.