Vakantiehuisjes op recreatiedomein Akkershoofd in Moerzeke moeten verdwijnen: "Begrijpen frustratie en commotie van mensen hier"

Honderden buitenverblijven in de omgeving van recreatiedomein Akkershoofd in Moerzeke moeten afgebroken worden tegen mei door de Vlaamse overheid. Dat komt omdat de huisjes volgens het gewestplan niet op recreatieterrein staan. In het domein Akkershoofd in Moerzeke hebben veel mensen een vakantieverblijf. In 2015 werd al beslist dat alle gebouwen op recreatieterrein daar vissershuisjes moeten worden. En de constructies die niet op recreatieterrein staan, maar op landbouw- of bosgebied, moeten nu verdwijnen. Voor de eigenaars is dit een bijzonder bittere pil. Ze vinden de regels ook te streng. De gemeente heeft begrip voor de paniek bij de eigenaars, maar kan de beslissing van het departement Omgeving niet terugdraaien. Toch laten ze het er niet bij.