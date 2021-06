Vakantie voor de deur: nood aan extra vrijwilligers in vaccinatiecentra

In zowat alle rivieren, beken en kanalen in onze regio zit er te veel PFOS in het water. Dat blijkt uit metingen van de Vlaamse Milieumaatschappij. In de Schelde ter hoogte van Kruibeke worden PFOS-waarden gemeten die 77 keer hoger zijn dan toegelaten. Ook in de Durme en de Schelde ter hoogte van Dendermonde wordt de norm ruimschoots overschreden. Dat betekent niet alleen dat je best niet in het water zwemt, maar ook dat je er maar beter geen vis uit eet. Meer daarover vanavond in het TV Oost Nieuws.