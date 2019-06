Vakantie spelers Waasland-Beveren zit erop

In het Pierre Cornelisstadion hebben oud-spelers van Eendracht Aalst en Anderlecht een zogenaamde Legends Game gespeeld. Paul Van Himst gaf de aftrap. De viervoudige winnaar van de Gouden Schoen heeft een band met Aalst. "Familiaal een grote band omdat ik hier familie wonen heb. En ik heb hier ook een jaartje gespeeld, in het seizoen '76-'77 in derde klasse. Ik was fin de carrière en dacht te stoppen met voetballen. Maar de dokter had mij gezegd: 'Bol uit. Speel nog een jaartje aan minder niveau. Ik heb dat gedaan in Aalst. En dat is goed meegevallen. We zijn dat jaar gepromoveerd."