Vadis Odjidja maakt comeback bij Eendracht Aalst Lede

Opvallend transfernieuws bij Eendracht Aalst Lede. Ex-prof en Rode Duivel Vadis Odjidja heeft er een contact getekend voor komend seizoen. Odjidja speelde onder meer bij Club Brugge, Norwich City, Olympiakos en KAA Gent. Na een avontuur bij het Kroatische Hadjuk Split, hing de 36-jarige voetballer zijn voetbalschoenen aan de haak. Een jaar later maakt hij dus een comeback in het Pierre Cornelisstadion. Met zijn ervaring op het allerhoogste niveau zoals in de Champions League, moet hij Eendracht Aalst Lede mee naar de titel in derde nationale helpen volgend seizoen.