Vader van baby (1) die woningbrand niet overleefde getuigt: "Rachel had té zware brandwonden om te overleven"

Mukumadi Osakanu, de papa van de 1-jarige Rachel die overleed na een woningbrand in Denderleeuw getuigt in ons TV Oost Nieuws. Dinsdagnamiddag overleed ze in het ziekenhuis. Bij die brand raakte ook haar broertje gewond. De jongen van drie ligt momenteel nog in het ziekenhuis, maar zijn toestand is niet langer kritiek. Zijn papa vertelt dat het gelukkig stilaan beter gaat hem, maar het verdriet om Rachel is immens groot.