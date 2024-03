Vader uit Ninove voert eenzame strijd om veroordeelde zoon van internering te redden: "Mijn zoon wordt afgeschilderd als terrorist"

En dan nu het verhaal van een hele pijnlijke vergissing. Kimberly Van Heuckelom, een jonge vrouw van 30 jaar uit Temse, is door een menselijke fout verkeerdelijk dood verklaard. Dat stond toch te lezen in een brief die ze opgestuurd kreeg. Het is allemaal begonnen met de fout van de ambtenaar die het overlijden van Kim en niet dat van haar zus had genoteerd. Een fout met verstrekkende gevolgen. Want Kimberly haar paspoort is geblokkeerd en haar uitkering is stopgezet. De hele administratieve mallemolen, bovenop het rouwproces, is zeer zwaar om dragen voor Kimberly.