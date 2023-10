We staan nog even stil bij een eerbetoon van een vader uit Lebbeke, aan zijn overleden zoon. Tijl Op De Beeck organiseert vrijdagavond een raveparty. Zijn zoon Lander overleed in augustus, in de bergen in Zwitserland. Lander was fan van hardcore. Dat is harde muziek, die ondanks alles toch de kracht heeft om te helen, zegt de vader, die ook zelf fan is van het genre.