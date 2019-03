Vader neemt het op voor zoon en maakt gevandaliseerd bushokje water- en winddicht

Topvoetballers Radja Nainggolan van Inter Milaan en Sébastien Dewaest van Racing Genk. Het zijn Belgische topvoetballers met het hart op de juiste plaats, want ze steunen een benefiet van enkele Beverse vrienden. In augustus vorig jaar raakte Beverenaar Dominique Lefèvre betrokken bij een verkeersongeval in Barcelona. Sindsdien ligt hij in Spanje in coma in het ziekenhuis. Zijn familie wil Dominique zo snel mogelijk weer thuis, maar zijn repatriëring is complex en duur. Om de familie te steunen, organiseren enkele vrienden op 24 maart een zaalvoetbalmatch met bekende voetballers in de sporthal van Melsele. Het moet een groots voetbalfeest worden want Dominique is zelf voetballer geweest bij heel wat clubs in Beveren.