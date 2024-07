Vader en dochter uit Beveren nemen deel aan eerste Belgische Transplantoux Games

Eind september vinden in Leuven de eerste Belgische Transplantoux Games plaats. Dat zijn spelen voor mensen die een transplantatie ondergaan hebben of donor zijn. Stijn uit Beveren en zijn dochter Kyra, aan wie hij een nier gedoneerd heeft, nemen deel aan een tiental disciplines. De organisatie van de Belgische Spelen is handen van de organisatie Transplantoux. Die brengt getransplanteerden samen en motiveert hen om gezond te leven, te bewegen en te sporten na een transplantatie.