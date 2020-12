Vaccins komen eraan, wzc in Zottegem krijgt coronavirus moeilijk onder controle

Het is nog altijd druk in de ziekenhuizen. Gisteren mochten we u nog goed nieuws brengen met overal een daling in de cijfers. Vandaag is dat helaas anders. In totaal is het aantal opgenomen COVID-patiënten opnieuw wat gestegen, met 7 naar 252. De grootste stijging is merkbaar in het AZ Nikolaas. Daar zijn de voorbije 24 uur 9 patiënten bijgekomen. Ook in Aalst komen er 6 patiënten bij. Op Intensieve zorgen is de toestand stabiel. Daar is in totaal 1 patiënt bijgekomen. Zo goed als overal daalt de druk op intensieve, maar in Aalst niet. Daar zijn er 4 kritieke patiënten bijgekomen tijdens de afgelopen 24 uur. In elk geval: als er een Europees goedgekeurd coronavaccin is, dan zal ons land vanaf 5 januari kunnen starten met vaccineren. Dat zegt premier Alexander De Croo.