Vaccinaties van ziekenhuispersoneel na vertragingen nu toch gestart

Er is voorlopig nog geen beslissing genomen over het al of niet inperken of stopzetten van de buitenschoolse activiteiten voor de min-13-jarigen. Er was vandaag overleg over tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts, minister van Jeugd Benjamin Dalle en de corona-experts. Daar werd onder meer gesproken over nieuwe draaiboeken voor naschoolse activiteiten, nieuwe regels voor bubbels en een specifieke aanpak voor binnen- en buitenactiviteiten. Ook een eventueel totaalverbod op buitenschoolse activiteiten ligt op tafel. Morgen of overmorgen komen de experts en de ministers opnieuw samen.