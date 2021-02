Voorlopig lijken de cijfers wel nog even de verkeerde kant op te gaan. Dagelijks geraken er gemiddeld opnieuw meer dan 2.000 mensen besmet met het virus in ons land. En ook de ziekenhuisopnames stijgen opnieuw. In de ziekenhuizen in onze streek zijn er 15 patiënten bijgekomen in vergelijking met gisteren. Er zijn nu in totaal 175 covidpatienten opgenomen. De grootste stijging zien we in de Aalsterse ziekenhuizen; daar zijn er 8 patiënten bijgekomen op de Covid-afdelingen. In het AZ Nikolaas en in het AZ Sint-Elisabeth zijn er telkens 5 patiënten bijgekomen. Van die 25 patiënten in Zottegem zijn er ook opnieuw 2 opgenomen op de afdeling Intensieve Zorg. De voorbije 14 dagen had het ziekenhuis die afdeling nog kunnen leeghouden, wat Covid-19 betreft. In het AZ Sint-Blasius is er een lichte afname van de druk. Daar zijn er drie coronapatiënten minder ten opzichte van gisteren.