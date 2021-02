De voorbije week zijn er in ons land dagelijks gemiddeld 117 patiënten met COVID-19 in het ziekenhuis beland. Dat is 10 procent minder dan in de week ervoor. In alle ziekenhuizen samen worden momenteel net geen 1.800 coronapatiënten verzorgd. In de ziekenhuizen in onze streek daalt het aantal patiënten op de Covid-afdelingen met 3, tot 160. 19 van die mensen liggen op Intensieve Zorg, ook dat zijn er 2 minder dan gisteren. De daling is het grootst in Aalst. Daar zijn nu 50 bedden bezet, tegenover 57 gisteren. In het AZ Sint-Blasius in Dendermonde zien ze dan weer het aantal coronapatiënten stijgen, tot 43, tegenover 37 gisteren. In het AZ Nikolaas en het AZ Sint-Elisabeth blijft de situatie nagenoeg onveranderd.