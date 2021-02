Vaccinatiecentra in onze streek ontvangen deze week al vaccins, maar het zijn er niet veel

Door de uitbraak in Aalst schieten de cijfers in de Aalsterse ziekenhuizen opnieuw de hoogte in. De laatste 24 uur zijn er 11 patiënten bijgekomen op de COVID-afdelingen. Er zijn nu 73 coronapatiënten opgenomen in Aalst. 14 van hen hebben intensieve verzorging nodig. Ook in de andere ziekenhuizen, behalve in het Zottegemse Sint-Elisabethziekenhuis, komen er patiënten bij. In Sint-Niklaas zijn dat er 3, in Dendermonde 1. In totaal liggen er nu 175 COVID-patiënten in onze ziekenhuizen in de streek. Dat zijn er 15 meer dan gisteren. Op Intensieve Zorg liggen er 30 mensen. Ook dat zijn er drie meer.