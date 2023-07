En we sluiten af met beelden vanop Tomorrowland. Want Christoff heeft daar vrijdagavond de Moosebar in vuur en vlam gezet. De Wetteraar was special guest in Boom en ook wel een vreemde eend in de bijt tussen al het elektronische dancegeweld. Maar toch was z'n optreden een groot succes. 'Zeven zonden', 'Sweet Caroline', en 'Het is weer tijd voor de polonaise' passeerden allemaal de revue. En iedereen zong luidkeels mee. De Moosebar was zelfs een stuk te klein voor de Wetteraar.