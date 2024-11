Vaart Waterbus binnenkort tot in Temse? Testen met nieuwe boot op Schelde van start

Deze middag is er op de Schelde getest of de Waterbus, die op dit moment al tussen Antwerpen en Kruibeke vaart, ook tot in Temse zal varen. Het gemeentebestuur van Temse heeft vanmiddag een testrit gemaakt met de nieuwe eFoiler. Het schip van het Noord-Ierse bedrijf Artemis heeft een vleugel onder het water. Daardoor lijkt het dat de boot boven het water zweeft, zodra het op volle snelheid vaart. Het schip is ook volledig elektrisch aangedreven. Het voordeel van de kleinere eFoiler is dat deze wél onder de Scheldebrug kan varen, in tegenstelling tot de huidige boten van de Waterbus. Als de testen lukken, dan zou je op een half uur van Temse naar Antwerpen kunnen varen. In het vaartuig is wel maar plaats voor twaalf passagiers. En dat is dus een pak minder dan de 120 personen die de Waterbus vervoert. Maar de capaciteit kan nog opgetrokken worden.