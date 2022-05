V-Dag actueler dan ooit, nu de oorlog in Oekraïne nog dreigt te escaleren

Worden de fusieplannen tussen Beveren en Kruibeke op de lange baan geschoven, of niet? Daarover zal vanavond een extra gemeenteraad in Kruibeke beslissen. Wellicht zal de oppositie in Kruibeke, via een wisselmeerderheid, de fusie even on hold zetten. Tijdens die pauze wil de oppositie onderzoeken of Zwijndrecht, en misschien zelfs Temse geen betere partijen zijn om mee samen te gaan. Begin april kondigden de twee burgemeesters van Kruibeke en Beveren hun verloving aan. Maar dat viel in Kruibeke minder goed dan in Beveren. In Beveren maken ze zich nog niet al te veel zorgen. Want een fusie met hen is de enige goede optie voor beide gemeenten.