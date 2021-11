UZ Gent moet al helft van bedden op IZ vrijmaken voor coronapatiënten

Er belanden in ons land dagelijks weer meer dan 300 coronapatiënten in de ziekenhuizen. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen is intussen opgelopen tot bijna 3.500. 669 van hen liggen op de afdelingen Intensieve Zorg. De stijging van het aantal besmettingen gaat het snelst in onze provincie: 66 procent meer dan een week geleden. In de ziekenhuizen in onze streek stijgt het aantal opgenomen patiënten op de covid-afdelingen naar 224, 4 meer dan gisteren. Zowel in de ziekenhuizen in Aalst, als in Sint-Niklaas en in Zottegem komen er telkens 2 patiënten bij. In Dendermonde zijn er 2 minder. Op intensieve zorg zijn er nu in totaal 38 bedden ingenomen, eentje minder dan gisteren.