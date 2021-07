Utopia pakt uit met primeur: ontleenbare tablets

In Utopia, de bibliotheek in Aalst, kan je vanaf vandaag zogenoemde Hublets ontlenen. Utopia is de eerste bibliotheek in Vlaanderen die deze technologie aanbiedt. Met zo'n hublet of uitleenbare tablet kan je overal in de bibliotheek aan de slag. De apps die er op staan zijn ook aangepast naargelang de leeftijdscategorie waartoe je behoort. Zo kun je met de Hublet bijvoorbeeld interactief en individueel op zoek naar het geschikte boek.