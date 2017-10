Urenlang hinder op E40 na verschillende ongevallen

De persoon die dinsdagavond een man van 38 doodgereden heeft in Wieze, en daarna gevlucht is, heeft zich gemeld bij de politie. Dinsdagavond werd op deze weg het slachtoffer de Aalsterse deelgemeente Herdersem aangereden, hij stierf ter plaatse. De speurders stonden voor een raadsel, want de dader pleegde vluchtmisdrijf en op de plaats van het ongeval waren weinig of geen aanwijzingen terug te vinden. Toch wordt de dader niet aangehouden omdat er geen sprake is van kwaad opzet. En dat blijkt ook uit nieuwe details die zijn bekend geraakt. Zo zou er een paar minuten voor het ongeval een telefoontje bij de hulpdiensten zijn binnengelopen over een verwarde man die over straat zwalpte. Kort daarna volgde opnieuw een telefoontje over de aanrijding. De kans is dus groot dat het slachtoffer al op straat lag toen de auto hem aanreed.