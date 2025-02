Urenlang aanschuiven door onaangekondigde werken aan kruispunt Mechelse Poort: "Als je hier niet moet zijn, vermijd je best de buurt"

Een onaangekondigde nieuwe stap in de heraanleg van het kruispunt Mechelse Poort veroorzaakt al een hele dag monsterfiles in Dendermonde. Maar liefst twee uur: zo lang waren bestuurders deze ochtend onderweg vanuit Appels en Oudegem tot aan het kruispunt. Het verkeer draaide volledig in de soep. Tot grote frustratie van vele bestuurders. Ook het stadbestuur en het Agentschap Wegen en Verkeer zitten verveeld met de situatie. Want die zal waarschijnlijk nog de hele week duren.