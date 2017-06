De eerste drie maanden van dit jaar is het aantal verkeersongevallen in onze provincie minder snel gedaald dan in de rest van Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van het BIVV, het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid. Er is wel een sterke daling van het aantal verkeersdoden: 10 ten opzichte van 16 in dezelfde periode vorig jaar. Globaal volgt onze provincie daarmee de trend van heel België.