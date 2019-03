In de supermarkt Okay in de Statiestraat in Moerbeke-Waas merkte een personeelslid gisterenmiddag rond drie uur een tikkend geluid op, dat uit een doos kwam die gevuld was met bananen. De gealarmeerde hulpdiensten namen geen enkel risico en ontruimden meteen de supermarkt. Ze stelden ook een veiligheidsperimeter in en de bewoners van een 15-tal huizen in de buurt moesten hun woning verlaten. Zowel de ontmijningsdienst DOVO, de brandweer en de politie kwamen ter plaatse. Kort voor 18 uur werd de ware toedracht ontdekt en werd het alarm afgeblazen. Het bleek te gaan om een temperatuurmeter die na het transport van de bananen per ongeluk in één van de dozen was blijven zitten. Het geluid kwam van de naald die de temperatuur op papier registreerde.