Economie Unizo: 'Zwartste dag ooit, koop online én lokaal'

Unizo spreekt ondertussen van 'de zwartste dag ooit' voor ondernemers. De sluiting van niet-essentiële winkels voor 6 weken, zou een totaal omzetverlies gaan betekenen van ruim 4 miljard euro. Unizo roept dan ook op om de lokale ondernemers zoveel als mogelijk te steunen via online shoppen of take away.