UNIZO Wetteren vraagt herziening van parkeerbeleid na klachten van handelaars

In Wetteren zijn ook de handelaars niet tevreden met het nieuwe parkeerbeleid. U kon vorige week al in het TV Oost Nieuws zien, dat het gemeentebestuur van Wetteren bekijkt of het nieuwe parkeerplan moet worden bijgestuurd. Het plan is nog maar anderhalve maand oud, maar er zijn nog heel wat kinderziekten. En dat ondervinden nu dus ook de handelaars. Daarom vraagt UNIZO Wetteren een herziening van het parkeerbeleid. De handelaars merken vooral dat de klanten ontevreden zijn met de parkeergelegenheden, en dat ze wegblijven door de te hoge parkeerkosten.