UNIZO pakt uit met lokale eisenbundel: "Respect voor ondernemers is het allerbelangrijkste"

Het is nog exact 100 dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Unizo Oost-Vlaanderen heeft per stad of gemeente een eisenbundel samengesteld. Daarin kaart de ondernemersorganisatie de problemen en noden aan van de lokale handelaars. De focus ligt vooral op de gemeentelijke dienstverlening, problemen rond openbare werken en circulatieplannen, en de toegenomen leegstand. In Hamme bijvoorbeeld vindt Unizo de aanstelling van een voltijdse ambtenaar voor de lokale economie geen overbodige luxe.