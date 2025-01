Unizo Oost-Vlaanderen wil een tewerkstellingscel na de vele ontslagen in de regio

UNIZO Oost-Vlaanderen vraagt om in onze provincie een tewerkstellingscel op te richten. Het doet die oproep om de vele getroffen werknemers van de bedrijven Tupperware, Ontex, SVK en Barry Callebaut aan een job te helpen. Bij al die bedrijven werden er recent herstructureringen aangekondigd. Honderden mensen zijn hun job kwijt. Unizo vraagt nu dat de beleidsmakers, de werkgevers, de VDAB en de scholen en opleidingsinstituten gaan samenwerken om al die mensen naar een nieuwe job te begeleiden. Omdat de situatie in Oost-Vlaanderen zo ernstig is, vraagt Unizo om dat dus te coördineren vanuit één cel. Werkgevers moeten openstaan om de getroffen mensen te ontvangen, want er zijn bijna 12.000 openstaande vacatures in onze provincie. Volgens Unizo kunnen werkgevers ook beroep doen op extra middelen als ze iemand aanwerven.