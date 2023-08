De vrouw naar wie dit weekend is gezocht op de Schelde in Hamme, is levend en wel teruggevonden in Tielrode. Vrijdagnacht zocht de brandweer uren naar de vrouw aan Driegoten. Een kennis had de wagen van de vrouw in de buurt opgemerkt. Omdat gevreesd werd dat de vrouw in het water was terechtgekomen, werden de grote middelen ingezet. De brandweer speurde het wateroppervlak af met bootjes, en ook hulpverleningszone Waasland kwam ter plaatse met bootjes en duikploegen om mee te zoeken. De zoekactie leverde niets op, maar de vrouw werd de ochtend nadien teruggevonden in Tielrode. Ze werd onderkoeld overgebracht naar het ziekenhuis.