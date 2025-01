Unizo Oost-Vlaanderen vindt staking onverantwoord: "Respect voor de bezorgdheden, maar heel veel desinformatie"

Unizo Oost-Vlaanderen is niet te spreken over de staking. Volgens de ondernemersorganisatie is deze actiedag gebaseerd op halve waarheden en zaaien de vakbonden angst. De economische schade van deze staking is niet te overzien, zegt Unizo. Bovendien ondervinden heel veel mensen hinder van deze dag. Gezinnen met schoolgaande kinderen, studenten met examens, en pendelaars. Unizo zegt nog dat hervormingen in het pensioenstelsel noodzakelijk zijn om de sociale zekerheid betaalbaar te houden voor de toekomst.