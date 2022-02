UNIZO: na horeca ook tijd voor versoepelingen in winkels, fitnesscentra en toeristische sector

Filip Kegels, schepen van Lokale Economie, begrijpt de frustraties van de handelaars aan de N70 in Melsele. Hij hoopt dat er snel duidelijkheid komt over wanneer de werken weer kunnen beginnen. De getroffen handelaars ontvangen momenteel een hinderpremie van VLAIO. Dat is het Agentschap Innoveren en Ondernemen. Het gemeentebestuur heeft nu aan VLAIO gevraagd of die premie kan verlengd of verhoogd worden. De N70 is een gewestweg, en dus moeten de eventuele compensaties ook van hogerhand komen, zegt de schepen.