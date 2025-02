De UGent heeft haar databank met dialecten uitgebreid door honderden nieuwe audiofragmenten uit de jaren 60 toe te voegen, compleet met ondertiteling. Op die manier gaan de dialecten niet verloren en krijgen de onderzoekers meer inzicht in de evolutie van het dialect doorheen de jaren. Een goede zaak, zeggen kenners in Aalst. Want dialecten moeten levend gehouden worden.