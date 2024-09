Wie een uniek stuk van een voorstelling van Opera Ballet Vlaanderen op de kop wilde tikken, die moest vandaag in Zele zijn. Want Opera Ballet Vlaanderen hield dit weekend grote kuis in haar ateliers. Honderden decorstukken en kostuums van vroegere voorstellingen moesten de deur uit. Pronkstuk van de collectie was een reusachtige opgezette stier, die meer dan 4.000 euro waard is.