Unieke expo rond Panamarenko bij BosArt.gallery in Erembodegem: "Kunstenaar die tot de verbeelding spreekt"

In Erembodegem is deze namiddag een expo geopend met een veertigtal werken van de overleden kunstenaar Panamarenko. De galerij bevat enkele originele en bijzonder zeldzame werken van de kunstenaar. Panamarenko woonde zijn laatste jaren in Zottegem en overleed in 2019. Volgend jaar zou de kunstenaar 85 jaar geworden zijn. Met het initiatief Panamarenko85 wordt de kunstenaar daarom ook op verschillende plaatsen in ons land herdacht. Tot 19 januari kan je nog terecht bij de BosArt Gallery om de werken te bekijken en eventueel te kopen.