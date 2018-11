Unieke 3D-foto's geven inkijk in dagelijks leven van Belgische frontsoldaten

Sint-Maarten maakte dit weekend al z’n intreden in Aalst. Binnenkort doet Sinterklaas dat ook in... Sint-Niklaas. In de ballonstad gebeurt dat altijd met een enorm volksfeest en dat zal ook dit jaar niet anders zijn. En er is natuurlijk niet alleen het grote feest als de Sint toekomt, naar goede gewoonte is er ook nu weer 'Sint in de Piste' en kan wie wil ook het Huis van de Sint gaan bezoeken.