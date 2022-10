Uniek OLV voetlab in Aalst heeft oog voor "complexe totaalplaatje" van onze voeten

Op de wekelijkse markt in Dendermonde hebben het AZ Sint-Blasius en het Dendermondse stadsbestuur inwoners gesensibiliseerd rond borstkanker en borstonderzoek. De maand oktober is namelijk de jaarlijkse borstkankermaand. Borstkanker is en blijft helaas nog altijd de meest voorkomende vorm van kanker onder vrouwen. Daarom is het voor alle vrouwen belangrijk om goed en regelmatig zelfonderzoek te doen. Zo kunnen afwijkingen of veranderingen in de borst sneller herkend worden en kan de kanker in een zo vroeg mogelijk stadium ontdekt worden. Om uit te leggen hoe je zo'n zelfonderzoek moet doen werden er poppen ingezet. Vrouwen tussen 50 en 69 jaar laten ook beter iedere twee jaar een mammografie doen. Ook dat onderzoek maakt het mogelijk om borstkanker vroeg op te sporen en te behandelen.