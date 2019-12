Eindigen doen we met een waardevolle vondst in Antwerpen. Daar is een oud en ongebruikt filmscenario opgedoken van Louis Paul Boon. Dat de Aalstenaar, wereldberoemd als schrijver van onder meer 'De Kapellekensbaan', ook ooit films wou maken, is niet zo bekend bij het grote publiek. Het document wordt komend weekend te koop aangeboden op de Mechelse Antiquarenbeurs.