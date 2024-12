Uniek 18de eeuws schilderij van Temse duikt op in Nederlandse tv-show, en nu hangt het in het gemeentemuseum

In het gemeentemuseum van Temse is vanaf vanavond een uniek schilderij van de gemeente te zien. Het is een panorama van de gemeente aan de Schelde, geschilderd ergens in de loop van de 18de eeuw. Maar wanneer precies, en door wie? Dat is een groot mysterie. Het schilderij dook begin dit jaar op in het Nederlandse televisieprogramma 'Tussen Kitsch en Kunst'. Iemand herkende de skyline van Temse, en de bal ging aan het rollen.