Unia over uitspraken Rousseau: "Als dit klopt, dan is dit aanzetten tot discriminatie en geweld"

We nemen u nog even mee terug naar die persconferentie gisteravond. Conner Rousseau moest door het stof na het intussen veelbesproken café-incident in 't Hemelrijk op de Grote Markt. Het is ook in dat café dat Rousseau de pers tekst en uitleg gaf. Rousseau excuseerde zich, maar roept zijn dronken toestand in als een verzachtende omstandigheid.