Iets na de middag heeft het gebrand in een huis in de Bellestraat in Sint-Niklaas. Het huis is door de brand onbewoonbaar. De brand werd opgemerkt toen er rook vanonder het dak kwam. Toen de brandweer arriveerde was de hele eerste verdieping al uitgebrand. Maar ook andere ruimtes in het huis liepen zware schade op. Ook het aanpalende huis raakte door de vlammen beschadigd. Er raakte niemand gewond, want de bewoners konden tijdig hun huis verlaten.