Unesco hoort Aalsters stadsbestuur in Parijs in kwestie joodse carnavalskarikatuur

De stad Aalst wordt morgen op het matje geroepen bij werelderfgoedorganisatie Unesco in Parijs. Aanleiding is de laatste carnavalsstoet van begin dit jaar. Daarin had carnavalsgroep de Vismooil'n de draak gestoken met enkele Joodse karikaturen. Dat viel in slechte aarde en er kwam felle kritiek op de stoet. Er kwamen klachten vanuit de Joodse Gemeenschap. Vanuit de Vlaamse overheid werd er aan de stad gevraagd om het standpunt van de stad te gaan uitleggen bij Unesco. En dat overleg zal nu morgen plaatsvinden. De delegatie bestaat uit twee personen. Schepen Jean-Jacques De Gucht en burgemeester Christoph D'haese. D'Haese zal benadrukken dat de Aalsterse carnavalisten geen antisemitische of racistiche bedoelingen hebben.